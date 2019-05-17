В Саратовской области в 2019 году создадут 15 мастерских по стандартам WorldSkills

САРАТОВ, 17 мая. /ТАСС/. Первые 15 мастерских, соответствующих стандартам WorldSkills, создадут в профессиональных образовательных учреждениях Саратовской области до конца 2019 года благодаря национальному проекту "Образование". Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе министерства образования региона.

"В рамках национального проекта "Образование" до конца 2019 года в регионе впервые будут созданы 15 мастерских, соответствующих стандартам WorldSkills Russia", - сказала представитель министерства.

Она уточнила, что средства на оборудование мастерских будут выделены в рамках гранта Минпросвещения России. Мастерские появятся в Вольском технологическом колледже, Губернаторском автомобильно-электромеханическом техникуме и Саратовском архитектурно-строительном колледже. В каждом учреждении создадут по пять оборудованных классов. На их создание учреждения получат 73,6 млн рублей.

"Данные учреждения являются ведущими по подготовке квалифицированных кадров по наиболее востребованным специальностям в Саратовской области", - отметила собеседница агентства.

Предполагается, что в мастерских установят оборудование, соответствующее мировым стандартам. Ребята смогут готовиться в них по таким направлениям, как "Информационные и коммуникационные технологии", "Промышленные и инженерные технологии" и "Искусство, дизайн и сфера услуг".

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, охватит период с 2019 по 2024 год. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.