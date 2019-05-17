{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Упрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса

Жители Донбасса с паспортами РФ не смогут получать российскую пенсию без прописки

Лидер ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что пенсия выдается либо на территории России, либо на территории республик Донбасса

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Жители Донецкой и Луганской народных республик, которые получат российские паспорта, не могут претендовать на российскую пенсию без прописки на территории РФ. Это подтвердили в пятницу руководители ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Они принимают участие в конференции по сотрудничеству регионов России и Донбасса, которая проходит в Домодедове.

На эту тему
Указ об упрощенной выдаче гражданства РФ жителям Донбасса. Главное

"Для получения российской пенсии нужно иметь прописку на территории РФ", - сказал Пушилин.

Его слова подтвердил Пасечник, уточнив, что пенсия выдается либо на территории РФ, либо на территории ДНР или ЛНР в зависимости от места регистрации человека.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ, в частности, упрощает порядок получения российских паспортов жителями Донецкой и Луганской народных республик.

Теги
РоссияПасечник, Леонид ИвановичУпрощение получения гражданства РФ жителям ДонбассаПушилин, Денис Владимирович
Молния
Медведев: надо создавать современную систему охраны здоровья для людей старшего возраста
Читать полностью