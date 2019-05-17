Власти решат проблему с мусором в Ялте к ноябрю 2019 года

ЯЛТА, 17 мая. /ТАСС/. Проблема со стихийными свалками в Ялте будет ликвидирована к ноябрю 2019 года, сообщил в пятницу мэр города Алексей Челпанов.

"Мы постараемся разрешить ситуацию [с мусором] в максимально сжатые сроки, до 1 ноября ситуация будет разрешена", - сказал мэр в рамках совещания по проблемным вопросам городского округа Ялта.

Он добавил, что с начала года муниципалитетом было проведено 40 рейдов, в ходе которых было выявлено более 200 стихийных свалок, было вывезено 185 т мусора, также в рамках субботника было вывезено еще 200 т мусора. На текущий момент 40 свалок из 200 очищены.

Глава Крыма Сергей Аксенов добавил, что на устранение проблемы с мусором Ялте будет дополнительно направлено 30 млн рублей.