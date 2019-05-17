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Роспотребнадзор выявил генномодифицированную папайю в кашах Nestle

Ведомство изъяло кашу из продажи
Фабрика Nestle Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Фабрика Nestle
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор изымает из продажи овсяную кашу "Быстров" (изготовитель ООО "Нестле Россия") в которой были обнаружены кусочки генномодифицированной папайи, которая не зарегистрирована на территории России в установленном порядке.

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"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о выявлении в обороте на территории РФ пищевой продукции "Овсяная каша без варки "Ассорти для гурманов" Nestle Быстров... Роспотребнадзором приняты меры по изъятию продукции из оборота, ситуация остается на контроле", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении ведомства.

Отмечается, что в результате исследований были выявлены кусочки генномодифицированной папайи, которая в Российской Федерации, в государствах-членах Евразийского экономического союза, а также в странах ЕС не зарегистрирована.

"Производство и оборот пищевой продукции, полученной из ГМО или с их использованием, но не прошедшей оценку соответствия в форме государственной регистрации, не допускается", - подчеркнули в ведомстве.

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