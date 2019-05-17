Синоптики обещают сухие и теплые выходные в Центральной России

ТАСС, 17 мая. Синоптики прогнозируют сухие и теплые выходные - во всех регионах Центрального Федерального округа (ЦФО) на смену дождям придет солнце, ожидается переменная облачность, температура воздуха немного поднимется по сравнению с концом трудовой недели. Об этом в пятницу сообщается на сайтах региональных центров гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В предстоящие выходные во Владимирской и Рязанской областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха несколько увеличится по сравнению с буднями и достигнет плюс 17 градусов, ночью до плюс 8 градусов. Немного холоднее будет в Ивановской области. Несмотря на солнечную погоду столбики термометров не поднимутся выше 14 градусов тепла днем и плюс 8 ночью, скорость ветра может достигать 10 м/с.

"В Тамбовской области характер погоды будет диктовать североевропейский антициклон, в субботу ожидается солнечная погода без осадков, температура воздуха 22-24 градуса тепла днем, ночью - до плюс 10. В воскресенье немного похолодает, ожидается ветреная, но ясная погода, днем до плюс 18 градусов, ночью плюс 8 градусов", - сообщили ТАСС в тамбовском гидрометцентре. В Орловской и Калужской областях, по данным синоптиков, до 21 градуса тепла днем и около плюс 13 ночью, без осадков, ветер переменный до 10 м/ с.

По прогнозу Курского гидрометцентра, в выходные дни жителей области ожидает улучшение погодных условий - воздух прогреется до плюс 20-22 градусов при незначительном ветре около 3 м/с. В Белгородской области уже в субботу на смену дождям придет переменная облачность, осадков не предвидится. В среднем столбики термометров днем поднимутся до отметки плюс 22 градуса, ночью температура опустится до 9 градусов тепла.

В Смоленской области в воскресенье воздух прогреется до плюс 23 градусов, осадков не ожидается. В Брянской, Тверской, Тульской областях, по данным синоптиков, 18-19 мая в дневные часы температура воздуха будет на уровне плюс 19-21 градусов, возможна переменная облачность, дожди не прогнозируются. Во всех четырех регионах в ближайшие двое суток низкой останется температура воздуха в ночное время - около плюс 6-8 градусов.

По данным Воронежских и Липецких синоптиков, в регионах на 18 и 19 мая не ожидаются осадки, температура от плюс 23 до плюс 26 градусов днем и до плюс 10 градусов ночью. Переменная облачность, ветер 7-11 м/с. В Ярославской и Костромской областях немного холоднее - до 16-18 градусов тепла днем и до 5-6 градусов тепла ночью, но дожди также не ожидаются.