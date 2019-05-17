Рособрнадзор и РАН оценят уровень креативности и критического мышления школьников

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Рособрнадзор и Российская академия наук (РАН) в пятницу, 17 мая, подписали соглашение о создании рабочей группы по оценке "гибких компетенций" (soft skills) обучающихся. Также оба ведомства договорились о взаимодействии в области научно-технической и информационно-аналитической деятельности.

Подписи под соглашением поставили руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и президент РАН Александр Сергеев.

"Мы решили подписать соглашение, в рамках которого у нас будет организована работа по информационному взаимодействию, по организации конференций, семинаров. Мы очень сильно надеемся на то, что та рабочая группа, которая в том числе по инициативе Александра Михайловича [Сергеева] будет создана по развитию перспективных механизмов оценки качества школьного образования, в том числе мягких навыков, <...> принесет реальные плоды, а эта оценка поможет выявлять ребят, которые склоны к науке", - сказал Кравцов в рамках церемонии подписания.

Отмечается, что основным направлением сотрудничества станет взаимодействие по вопросам формирования, анализа и обобщения сведений о результативности деятельности научных организаций, подготовке предложений по совершенствованию законодательства в сфере образования и науки.