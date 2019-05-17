Участники "Том Сойер феста" отремонтируют деревянный особняк в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 17 мая. /ТАСС/. Участники фестиваля "Том Сойер фест", который пройдет в июне в Архангельске, отремонтируют особняк XIX века в центре города. Об этом сообщила в пятницу журналистам представитель организаторов фестиваля, участница проекта "Архиважно" Екатерина Чащина.

"Том Сойер фест" был придуман в Самаре, проводится в России с 2015 года и охватил уже более 40 городов. При финансовой, ресурсной, информационной поддержке спонсоров и экспертов жители города возвращают старинным зданиям исторический облик.

"В Архангельске "Том Сойер фест" будет проходить впервые. Мы выбрали Дом Коммерческого собрания, потому что здание должно соответствовать ряду критериев: не должно быть внесено в список на снос, должно находиться в центре города. Это красивое здание с аутентичной архитектурой, но сейчас находится не в самом хорошем состоянии", - сказала Чащина.

Дом является памятником архитектуры федерального значения и находится в ведении музея деревянного зодчества "Малые Корелы". Как отметил замдиректора музея по сохранению объектов культурного наследия Сергей Грошев, работы будут именно ремонтными, а не реставрационными. "Мы рады этой общественной инициативе, ведем подготовку с декабря, поскольку это объект культурного наследия федерального значения, требовался большой объем документов. Подготовлен проект", - рассказал Грошев.

Проект стартует 2 июня и будет проходить в течение месяца, в нем могут принять участие все желающие. С фасада здания уберут старую краску, их покрасят заново, обновят архитектурные элементы и приведут в порядок крыльцо, все работы будут проводиться под руководством специалистов. По словам Чащиной, фестиваль - это не только ремонтные работы. "На протяжении фестиваля будет проходить культурная и образовательная программа. Будет оборудовано место для выступлений музыкантов и проведения открытых лекций", - сказала она.

Дом Коммерческого собрания построен в 1858 году. Главным помещением был зал, который мог вместить в себя 1,5 тыс. человек одновременно. В феврале 1920 года дом был национализирован, и в нем открылся Архангельский гарнизонный Клуб красноармейцев. Постановлением Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1960 года дом поставлен на государственную охрану как памятник истории и культуры. В 1983 году здание было перевезено на проспект Чумбарова-Лучинского, что фактически послужило началом создания заповедной улицы старого города. Дом Коммерческого собрания стал первым в истории Архангельска сохраненным по требованию общественности памятником истории и культуры.