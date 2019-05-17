Медведев посетил госпиталь для ветеранов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Ростовскую область посетил госпиталь для ветеранов войн, где пообщался с участниками Великой Отечественной войны. Глава правительства пригласил их на парад по случаю 75-летия Победы, который в 2020 году пройдет в Москве.

Медведев, в частности, пообщался с Максимом Шипициным, с которым они встречались на одном из праздничных приемов в Георгиевском зале Кремля в 2013 году. На память о той встрече у премьера остались фотографии, которые он и подарил ветерану. Глава кабмина пожелал Шипицину, которому в этом году исполнилось 100 лет, здоровья и пригласил его на юбилей Победы.

"Я не знаю... Вы пришлете приглашение?" - растерялся ветеран. "Я вас уже пригласил. И за это теперь отвечает губернатор. Так что приезжайте, пожалуйста!" - успокоил его Медведев.

Премьер также поговорил с другим ветераном - Михаилом Балло, который так же живет в этом госпитале. Его он также пригласил на парад Победы.

Уроженец Забайкалья Шипицин переехал в Ростовскую область переехал в 2015 году. В войну служил наводчиком орудия, командиром орудия 59-го гвардейского артиллерийского полка 280-го отдельного тяжелого артиллерийского дивизиона. Награжден двумя медалями "За отвагу", орденом Славы третьей степени и орденом Красной звезды, получил более 40 правительственных наград.

Михаил Балло родился в 1924 году в Луганской области. Как участник войны, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За боевые заслуги", также получил 10 правительственных наград.