Пятикилометровая велотрасса откроется на курорте Архыз в июне в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 17 мая. /ТАСС/. Трасса для велосипедного спорта протяженностью пять километров откроется на Архызе летом, сообщает в пятницу пресс-служба главы и правительства КЧР.

"На курорте Архыз в начале лета откроется 5-километровая трасса для кросс-кантри", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что велотрасса будет пролегать по пересеченной местности с горными и лесными участками с перепадом высот более 200 метров. Трасса будет расположена на высоте около 1700 метров.

На курорте Архыз также планируется строительство экстремальной трассы длиной более двух километров.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная поляна работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, система искусственного снегообразования и система освещения склонов для горнолыжных трасс.