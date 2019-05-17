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Северный Кавказ

Пятикилометровая велотрасса откроется на курорте Архыз в июне в Карачаево-Черкесии

Дорога будет пролегать по пересеченной местности с горными и лесными участками с перепадом высот более 200 метров

ЧЕРКЕССК, 17 мая. /ТАСС/. Трасса для велосипедного спорта протяженностью пять километров откроется на Архызе летом, сообщает в пятницу пресс-служба главы и правительства КЧР.

"На курорте Архыз в начале лета откроется 5-километровая трасса для кросс-кантри", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что велотрасса будет пролегать по пересеченной местности с горными и лесными участками с перепадом высот более 200 метров. Трасса будет расположена на высоте около 1700 метров.

На курорте Архыз также планируется строительство экстремальной трассы длиной более двух километров.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная поляна работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, система искусственного снегообразования и система освещения склонов для горнолыжных трасс.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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