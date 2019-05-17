МВД Белоруссии и России договорились об обмене информацией о беженцах

МИНСК, 17 мая. /ТАСС/. МВД Белоруссии и Российской Федерации обсудили взаимодействие по интеграции информационных ресурсов в миграционной сфере. Об этом сообщили в пятницу в управлении информации и общественных связей МВД Белоруссии по итогам состоявшегося в Туле заседания Межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики.

"Согласованы подходы по обмену информацией о беженцах и ищущих убежище лицах из третьих государств, обсуждены вопросы дальнейшей интеграции информационных ресурсов в сфере миграции", - проинформировали в ведомстве.

По его информации, на заседании в Туле обсуждались вопросы подготовки проекта Концепции миграционной политики Союзного государства и плана ее реализации на период до 2025 года, а также взаимодействия компетентных органов Белоруссии и России в рамках проведения II Европейских игр (пройдут в Минске 21-30 июня - прим. ТАСС).

Белорусскую делегацию на встрече возглавил заместитель министра внутренних дел Николай Мельченко, российскую - первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.