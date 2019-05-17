Сенатор считает историю с площадкой в Рязани показателем недобросовестной политконкуренции

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. История, связанная с установкой детской площадки в Рязани, о которой президенту РФ рассказали на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ), возможно, является признаком недобросовестной политической конкуренции в преддверии выборов мэра, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов.
В четверг на медиафоруме ОНФ президенту России Владимиру Путину рассказали о случае в Рязани, где на строительство детской площадки в рамках федеральной программы выделили 4,9 млн рублей, но объект якобы существует только по документам. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить расходование бюджетных средств на строительство площадки. В мэрии Рязани заявили, что все оборудование установлено в рязанском Лесопарке в октябре прошлого года, чему есть свидетельства в виде фотоматериалов, исключение составил детский комплекс "Космос", который установлен на Соборной площади. Канатная конструкция "Трио" демонтирована для ее установки к 1 июня на пляже реки Старица, но также пока находится в Лесопарке.
"Так для чего же на таком серьезном уровне был поднят вопрос, который для многих рязанцев, в том числе и из правоохранительных органов, был очевиден. Могу предположить, что это предстоящая борьба за пост мэра города Рязани. Видимо, сохраняются еще в нашем городе традиции недобросовестной конкуренции, когда все средства для устранения политических соперников хороши (прекрасно помню это по всем своим предвыборным компаниям)", - написал на своей странице в социальной сети Facebook Морозов, член Совета Федерации от Рязанской области. Он также добавил, что аукцион на установку детской площадки провели в соответствии с законом.
"Указанное в нем [договоре] оборудование для детской площадки закуплено полностью и принято по акту от исполнителя. Дети второй год пользуются каруселями, горками и песочницами, которые размещены в парке на Соборной площади. Площадка в Лесопарке готовится под монтаж оборудования, которое временно было установлено в другом месте. Любителей канатного комплекса и так называемой "тарзанки" через две недели ждет сюрприз на пляже в Солотче", - сообщил Морозов.