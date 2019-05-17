Строительство военного центра "Патриот" в парке Улан-Удэ приостановлено

Ранее сообщалось, что в спальном районе Улан-Удэ начался монтаж конструкций - части будущего военно-патриотического центра "Патриот". В соцсетях после этого появились ролики, на которых местные жители высказываются против появления этого объекта в парке, рядом с жилыми домами.

"Идея строительства патриотического городка сама по себе хорошая, мальчишкам всегда интересна военная техника. Военные выходили с инициативой, уже даже начали работу в парке "Юбилейный", но мнения жителей разделились - есть те, кому идея понравилась, и есть те, кто против строительства. <…>. Предлагаю сделать общественное обсуждение проекта и вместе решить - строить патриотический городок в парке "Юбилейный" или выбрать другое место, а пока приостановить строительство", - написал Шутенков на своей странице в Facebook.

Накануне в парке состоялось выездное совещание с участием Шутенкова, представителей 36-й общевойсковой армии. В пресс-службе администрации Улан-Удэ сообщали, что в парк будут завезены бетонные блоки - на них будет установлена военная техника.

В прокуратуре Бурятии ТАСС сообщили, что прокуратурой Октябрьского района Улан-Удэ сегодня начата проверка законности размещения центра "Патриот" в парке "Юбилейный". Будет дана оценка, "насколько соответствует закону обустройство там военно-патриотического центра", пояснил представитель ведомства.