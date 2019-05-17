Пациентов сгоревшей амбулатории в Карелии переведут на лечение в другую больницу

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 мая. /ТАСС/. Пациентов амбулатории в карельском селе Шелтозеро переведут на лечение в больницу поселка Ладва Прионежского района. Лежачих пациентов пока разместили неподалеку, в Доме культуры. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Карелии.

В пятницу пожар на площади 200 кв. м полностью уничтожил здание амбулатории.

"Как сообщил министр здравоохранения Республики Карелии Михаил Охлопков, который также находится на месте пожара, из здания были эвакуированы 15 человек, из них четверо - медицинский персонал и 11 - пациенты. Семеро лежачих больных были эвакуированы в поселковый Дом культуры, далее все пациенты будут перевезены в Ладвинскую больницу", - говорится в сообщении.

"Амбулаторный прием будет проводиться с завтрашнего дня в одном из помещений Шелтозерской школы. Уже сегодня мобильный ФАП будет привезен в Шелтозеро и при необходимости сможет принять больных на стационарное лечение. Специалисты отмечают, что персонал больницы действовал очень грамотно и оперативно. Первым делом сообщили о пожаре и начали эвакуацию больных", - прокомментировал ситуацию глава Карелии Артур Парфенчиков у себя на странице "ВКонтакте".

Сообщение о пожаре в амбулатории в Шелтозере поступило в 12:00 мск, на его ликвидацию ушло около 2,5 часа, работали 51 человек из пожарно-спасательных подразделений Прионежского района и Петрозаводска, 18 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.