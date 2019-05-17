Бастрыкин потребовал от подчиненных соблюдать разумные сроки следствия

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных соблюдать разумные сроки расследования уголовных дел. Как сообщили журналистам в СК, об этом он заявил на оперативном совещании по итогам работы в первом квартале 2019 года.

"Открывая совещание, Александр Бастрыкин напомнил о принятых в 2018 году мерах по укреплению следственного ядра ведомства и его криминалистической составляющей, отметив значительное обновление корпуса руководителей региональных следственных управлений", - сообщили в СК.

"Принятые меры направлены прежде всего на повышение качества следственной работы, соблюдение разумных сроков досудебного производства. Однако особого внимания требует стадия проверки сообщений о преступлениях, где наблюдается наибольшее число нарушений требований закона", - процитировали Бастрыкина в СК.

Председатель СК подчеркнул, что изучение материалов уголовных дел в центральном аппарате СУ "показывает, что руководители на местах зачастую допускают необоснованное затягивание расследования". Также он указал на необходимость повышения качества процессуальных проверок и предварительного следствия с целью недопущения принятия незаконных и необоснованных процессуальных решений, в том числе влекущих нарушение прав участников уголовного судопроизводства. "О реальном положении дел говорят результаты личного приема граждан, которые проводятся в том числе с выездом в регионы. Иногда потерпевшие высказывают обоснованные нарекания на запоздалую реакцию районных следственных органов при проверке их заявлений, поверхностное расследование, игнорирование их доводов", - констатировал председатель СК, потребовав от подчиненных исключения формализма.

За первые три месяца этого года следователи СК завершили расследование 32 тыс. 744 уголовных дел, в суды направлено 23 тыс. 455 дел, в том числе раскрыто 1706 преступлений прошлых лет. Подводя итоги совещания, Бастрыкин напомнил о необходимости неукоснительного выполнения поставленных задач по важнейшим направлениям деятельности Следственного комитета.