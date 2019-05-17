Более 350 млн рублей выплатят многодетным семьям в Калининграде взамен земельных участков

КАЛИНИНГРАД, 17 мая. /ТАСС/. Власти Калининградской области выплатят многодетным семьям в 2019 году более 350 млн рублей компенсаций взамен предоставления положенных им земельных участков под строительство. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Дополнительно к 120 млн рублей (были выделены ранее) из бюджета региона на компенсацию направляется 232,4 млн рублей. Таким образом, общий объем финансирования на эти цели в 2019 году составит 352,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным областного министерства социальной политики, к настоящему времени принято решение о выплате по 300 тыс. рублей компенсаций 337-и многодетным семьям. На эти цели потрачен 101 млн рублей. В целом власти получили обращения более чем от 500 многодетных семей, которые предпочли выплату земельному участку. Как заявила глава ведомства Анжелика Майстер, право на получение компенсаций смогут реализовать все.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального министерства, всего в области по данным на 1 мая 2019 года зарегистрировано более 6,4 тыс. семей, которые имеют право на получение земельного участка под жилье. Замена участков выплатой наиболее востребована семьями в Калининграде, а также Гурьевском, Черняховском и Советском городских округах.

Право на получение единовременной денежной выплаты вместо положенного бесплатного земельного участка многодетным семьям в области предоставлено с 2019 года по инициативе губернатора Антона Алиханова. Эти деньги семьи могут потратить на выплату первоначального взноса по ипотечному кредиту, погашение основной суммы долга по жилищным кредитам или покупку жилья.