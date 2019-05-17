Топилин: более 8 тыс. россиян предпенсионного возраста осваивают новые специальности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Около 8,5 тыс. граждан России предпенсионного возраста начали обучение в рамках федерального проекта "Старшее поколение", входящего в нацпроект "Демография". Об этом сообщил в пятницу министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на совещании о реализации федерального проекта "Старшее поколение", которое проводит премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Программа поддержки занятости пожилых людей - 8,5 тыс. человек из целевого показателя на этот год - это 75 тыс. человек - уже приступили к обучению, на 12-15 тыс. [человек] заключены контракты", - сказал Топилин.

Он отметил, что в предоставлении качественных услуг пожилым в системе долговременного ухода "потребуется увеличение финансирования со стороны регионов".

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - Максим Топилин.