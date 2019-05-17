Более 800 млн рублей направят на подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода

ТАСС, 17 мая. Свыше 800 млн рублей из федерального бюджета будет направлено на подготовку и проведение празднования 800-летия Нижнего Новгорода, которое пройдет в 2021 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко в Нижнем Новгороде в ходе совещания, посвященного подготовке к юбилею города.

"На реализацию плана [основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 800-летия города] предусмотрены значительные федеральные средства в объеме более 802 млн рублей, по 267,5 млн рублей ежегодно", - отметил Мутко.

Он подчеркнул, что основная часть средств - более 600 млн рублей - будет направлена на реставрацию объектов культурного наследия. На проведение фестивалей и творческих акций планируется направить более 168 млн рублей, еще около 29 млн пойдут на издание книг и брошюр, информационное освещение юбилея.

Ранее сообщалось, что торжества, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода, начнутся 12 июня 2021 года, их кульминация придется на 19 августа. По предположениям историков, которые основываются на архивных документах, в этот день в 1221 году был основан город.

Активная фаза подготовки к празднованию начнется 12 июня 2019 года.