В России предложили ввести внешние экзамены для проверки знаний в вузах

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Вице-президент Российской академии наук (РАН) Алексей Хохлов предложил ввести внешний экзамен для проверки качества образования в российских университетах, так как очевидна тенденция снижения уровня вузовского образования. Об этом он сообщил в пятницу в ходе заседания совместной рабочей группы РАН и Рособрнадзора по оценке качества подготовки обучающихся.

"Мне кажется, что настало время какие-то проверочные экзамены внешние в вузах проводить, потому что если дальше эта ситуация будет развиваться бесконтрольно, то некоторые вузы не будут разумного образования давать. Это сложная социальная проблема, потому что может оказаться, что многие вузы, которые обучают по юриспруденции и экономике, вообще никаких знаний не дают. Считаю, что это широкое поле для деятельности Рособрнадзора", - сказал Хохлов.

По его словам, для науки нужно, прежде всего, повышать качество подготовки учащихся в вузах. И здесь речь идёт совсем о других, по сравнению со школьниками, формах оценки подготовки студентов.

"Мы многократно видели ответы по телевизору наших студентов на простейшие вопросы, они не знают ничего. И в принципе я могу сказать по МГУ, где многие годы работаю. Сейчас мы можем сравнить, так как после бакалавриата принимаем в магистратуру, студенты, которые окончили другие вузы, практически не выдерживают и семестра, мы их отчисляем", - сказал он.

Ухудшение подготовку выпускников вузов

Президент РАН Александр Сергеев согласился с Хохловым, отметив, что, по их мнению, происходит деградация университетского образования.

"Мы же чувствуем, мы же работаем в институтах, мы же это видим: все хуже и хуже становятся выпускники. Для тех нужд, для которых они нужны нам. Может они лучше до чего-то другого приспособлены. Но нас то как раз интересует, чтобы они действительно способствовали (развитию) науки", - сказал Сергеев.

Ранее соглашение о сотрудничестве между Российской академией наук и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки подписали глава Рособрнадзора Сергей Кравцов и президент РАН Александр Сергеев. Основное направление сотрудничества - взаимодействие по вопросам формирования, анализа и обобщения сведений о результативности деятельности научных организаций, подготовке предложений по совершенствованию законодательства в сфере образования и науки.