Врачи диагностировали легкую форму ОРВИ у оставленной в московской поликлинике девочки

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Врачи Детской инфекционной клинической больницы № 6 в Москве, куда была направлена оставленная в поликлинике девочка, диагностировали у ребенка легкую степень ОРВИ. Об этом сообщил в пятницу журналистам главврач медучреждения Ольга Жданова.

"У девочки легкие проявления острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), по физическому развитию девочка соответствует возрасту около трех лет. Психически соответствует своему возрасту. Девочка говорит отдельные слова, понимает обращенную к ней речь, словарный запас также соответствует ее возрасту, она достаточно контактна", - сказала Жданова.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова добавила, что девочка пробудет в больнице около недели. Она также уточнила, что ребенок понимает украинский язык. "Ребенок легко ответила вопрос о том, сколько ей лет, заданный на украинском языке. Сама девочка легко говорит на русском языке, откликается на вопросы, и цифры пытается показывать", - добавила Кузнецова.

Ранее сообщалось, что полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы. Правоохранительные органы выясняют личность женщины и обстоятельства произошедшего. Как сообщила ТАСС официальный представитель московского главка Следственного комитета Юлия Иванова, ведомство начало проверку по информации СМИ о брошенной девочке. Она уточнила, что с девочкой работает психолог.

В пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы ранее уточняли, что ребенок спокойно идет на контакт с людьми, девочка ухожена, следов побоев на теле нет. "Пока девочка находится в больнице, ежедневно ее будут посещать специалисты соцзащиты, девочка будет обеспечена всем необходимым", - сказали в департаменте.

В новость были внесены изменения (18:18 время мск) — добавлен комментарий уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.