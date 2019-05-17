Глава Минюста: вместо клеток в судах могут появиться ограждения из пластика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Клетки в российских судах могут быть заменены светопроницаемыми ограждениями из пластика, обеспечивающими безопасность, не унижая достоинство подсудимых. Об этом сообщил министр юстиции РФ Александр Коновалов на брифинге в рамках IX Петербургского международного юридического форума.

"В целом эта концепция поддержана. Еще обсуждаются два варианта, из которых будет выбран один. Первый - полностью отказаться от ограждений вообще, второй - использовать светопроницаемые ограждения из пластика или стекла для того, чтобы сохранить определенный уровень безопасности, но при этом не унижать человеческое достоинство", - сказал Коновалов.

Законопроект Совета Федерации был внесен в Госдуму в середине ноября 2018 года. Согласно тексту инициативы, предлагается запретить помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом.