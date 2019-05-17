СК за последние два года возбудил более 800 уголовных дел по материалам СМИ

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России за последние два года возбудил по материалам СМИ свыше 800 уголовных дел. Об этом ТАСС сообщили в СК России.

"В рамках организованного в системе Следственного комитета России мониторинга только за последние два года проведено свыше 3 тыс. процессуальных проверок по публикациям СМИ, по результатам которых было возбуждено свыше 800 уголовных дел", - сообщили в СК.

Последние примеры были приведены на прошедшем 16 мая медиафоруме независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" в Сочи с участием президента РФ и представителей Общероссийского народного фронта. Председатель СК поручил следственному управлению СК по Рязанской области незамедлительно организовать проверку и выяснить, как расходовались бюджетные средства при строительстве объектов в парке Рязани, а также дать правовую оценку действиям должностных лиц, принимавших решения, касающихся строительства объекта.

Следственным управлением СК России по Пензенской области по итогам сочинского медиафорума по информации о задержке компанией-подрядчиком ввода в эксплуатацию лифтов в жилом доме организована доследственная проверка. Фактическими заложниками ситуации оказались ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на седьмом этаже дома, поскольку по состоянию здоровья они не могли без лифта выйти из дома. "Следователи дадут оценку всем обстоятельствам на предмет наличия признаков халатности", - добавили в СК.

В центральном аппарате СК также взяли на контроль расследование дела о вырубке лесов в Иркутской области. Следствием уже предъявлено обвинение инженеру-лесопатологу Центра защиты леса Иркутской области, директору Казачинско-Ленского лесхоза, временно замещавшему должность руководителя службы по охране и использованию животного мира Иркутской области.

Материалы уголовного дела, возбужденного СК по факту неоказания онкобольной жительнице Севастополя паллиативной помощи (женщина в итоге скончалась), по решению надзорного органа были переданы в УМВД по Севастополю. В свою очередь СК намерен инициировать передачу ему из полиции материалов по озвученному на медиафоруме факту противоправных действий с земельными участками в Ленинградской области.