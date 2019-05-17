Выплаты на школьную форму оформили для 6 тыс. детей из многодетных семей в Подмосковье

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Выплаты на приобретение школьной формы предоставили для 6 тыс. детей из многодетных семей в Московской области с начала года, общая сумма всех выплат составила 18 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

"На сегодняшний день в Подмосковье выплата на школьную форму оформлена 6 тыс. детям из многодетных семей, на общую сумму 18 млн рублей. Размер выплаты составляет 3 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова министра развития Московской области Ирины Фаевской.

Для получения выплаты многодетные родители представляют справку о том, что ребенок учится в подмосковной школе.

В подмосковных многодетных семьях воспитывается более 90 тыс. детей школьного возраста. Многодетная семья может получить выплату на каждого ребенка, обучающегося в школе Московской области, один раз в год.