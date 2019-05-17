Президент Туркмении работает над книгой о собаках породы алабай

ТАСС, 17 мая. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов приступил к написанию новой книги, на этот раз - о собаках породы алабай. Об этом сообщает государственное агентство "Туркменистан сегодня".

"Глава государства Гурбангулы Бердымухамедов посетил Ахалтекинский конный комплекс президента Туркменистана, где проведал "небесных" скакунов (так в Туркмении называют ахалтекинцев - прим. ТАСС) и совершил конную прогулку. На территории комплекса туркменский лидер также осмотрел новорожденных щенков породы алабай <...> Здесь же, в своем кабинете, президент продолжил творческую деятельность, поработав над новой книгой об алабаях", - сообщает агентство.

Сообщается, что книга будет рассказывать об особых, присущих этой породе собак качествах и способностях. В своей работе Бердымухамедов опирается на данные археологических исследований. Из нее можно будет узнать об обнаруженных в древних поселениях на территории республики захоронениях собак, а также о терракотовых статуэтках, созданных за несколько тысячелетий до н.э. Основываясь на этих данных, президент делает вывод, что с давних времен предкам алабаев отводилась значимая роль и отношение к этим животным было особое.

Бердымухамедов - частый гость в Ахалтекинском конном комплексе. Он известен своей любовью к лошадям. "Будучи опытным наездником и наставником-сейисом (коневод - прим. ТАСС), президент Гурбангулы Бердымухамедов с особым почитанием относится к "райским" скакунам и, несмотря на свой плотный рабочий график, находит время для того, чтобы их проведать", - отмечает агентство.

Глава государства уделяет особое внимание развитию коневодства, сохранению и улучшению ахалтекинской породы, которая считается национальным достоянием Туркмении.

Однако круг интересов президента не ограничивается скакунами. В этот раз Бердымухамедов понаблюдал за щенками алабая. Сообщается, что, посмотрев за игрой малышей, президент выбрал для каждого из них имя, которое наиболее соответствовало его особенностям.

"Туркменские алабаи отличаются умом, безграничной храбростью, высокой сообразительностью, чутьем, выносливостью, отменными сторожевыми навыками, а также абсолютным доверием и преданностью своему хозяину. А это, как сказал глава государства, свидетельствует об их добром нраве и благородстве", - пишет "Туркменистан сегодня". Как отмечает агентство, в народных преданиях говорится о мужестве и преданности алабаев, которые в любой момент готовы рисковать жизнью ради спасения хозяев.

Поработав над книгой, глава государства поехал на расположенную неподалеку пограничную заставу и подарил пограничникам семь щенков этой породы. Он особо подчеркнул, что алабаи, как и ахалтекинские скакуны, на протяжении веков были верными спутниками туркменского народа и способны нести службу по охране границы.

Литературные труды

Недавно в Ашхабаде прошла презентация последней книги Бердымухамедова об ахалтекинских скакунах - "Конь - символ верности и счастья". Ранее из-под пера главы государства вышли монографии "Ахалтекинец - наша гордость и слава", "Крылатые кони", "Стремительная поступь скакуна".

По признанию самого Бердымухамедова, ахалтекинцы всегда являются источником его вдохновения. Однако не все его монографии посвящены "райским скакунам". Он составил многотомный справочник "Лекарственные растения Туркменистана", в котором содержатся не только описания трав, но и правила их сбора и способы приготовления лечебных настоев. Еще одним фундаментальным трудом стала книга "Поклонение матери - преклонение перед святыней", которая рассказывает о святости матери для каждого человека, непреходящих ценностях, среди которых Родина и домашний очаг.

Разносторонняя личность

Иногда президент радует публику исполнением музыкальных композиций. Слова для них пишет сам глава государства, а музыку - его внук Керимгулы.

В апреле на празднике ахалтекинского скакуна они исполнили песню, посвященную жеребенку по кличке Ровач, а прошлым летом - зачитали рэп "Спортивный Туркменистан".