Котюков призвал молодых ученых включиться в разработку новых научно-технических программ

СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков призвал молодых ученых, которые представили свои проекты на международной конференции "Наука будущего" и всероссийском форуме "Наука будущего - наука молодых" в Сочи, включиться в разработку новых комплексных научно-технических программ.

"Министерство запланировало проведение серии мероприятий, которые будут нацелены на реализацию стратегии научно-технологического развития. И мы как раз сегодняшний форум и конференцию видим частью этой серии мероприятий. И мы специально хотели, чтобы вы начали групповую работу и предложили свой вклад в разработку новых комплексных научно-технических программ и проектов. То, что сегодня мы слышали, больше похоже на отдельные проекты, но они точно имеют право стать частью больших программ", - заявил Котюков в Сочи журналистам.

Он добавил, что в будущем министерство окажет поддержку представленным проектам. "В декабре у нас большое мероприятие в Москве - Вузпромэкспо. Те проекты, которые будут готовы двигаться дальше, вполне могут быть представлены уже в другом масштабе. Мы со своей стороны точно обеспечим участие институтов развития, тех индустриальных партнёров, которым может быть интересно", - заключил Котюков.

С 14 по 17 мая в Сочи в образовательном центре " Сириус " проходили III международная конференция "Наука будущего" и IV всероссийский форум "Наука будущего - наука молодых". На церемонии закрытия были представлены девять проектов из разных сфер жизни.