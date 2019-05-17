В Роспотребнадзоре сообщили, что РФ готова поставить в Африку сибирскую вакцину от Эболы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Россия готова поставить в другие страны, включая африканские, разработанную новосибирскими учеными вакцину от лихорадки Эбола. Об этом ТАСС сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, прибывшая в пятницу в Ростов-на-Дону на совещание о реализации федерального проекта "Старшее поколение", которое проводит премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как сообщалось, специалисты новосибирского Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" завершили испытания вакцины против лихорадки Эбола, эпидемия которой несколько лет назад унесла около 11 тыс. жизней в Африке.

"При необходимости мы готовы, - ответила Попова на вопрос о намерениях России поставить вакцину в страны Африки. - Вакцина зарегистрирована должным образом в РФ, если вдруг необходимо применить в другой стране - мы готовы это сделать".

Лихорадка Эбола впервые зафиксирована в 1976 году в Заире (ныне Демократическая Республика Конго, ДРК) в селении на берегу реки Эбола, откуда и получила название. Вызываемое вирусом заболевание характеризуется высокой летальностью и быстрым распространением - так, например, опасны могут быть трупы заболевших. Эпидемия лихорадки несколько лет назад унесла тысячи жизней в Африке.

Последняя крупная вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, началась в декабре 2013 году в Гвинее и быстро перекинулась на соседние Сьерра-Леоне и Либерию. Случаи заболевания были зафиксированы в Мали, Нигерии, Сенегале, Испании, Великобритании, Италии и США. Эпидемия приняла масштабы международной гуманитарной катастрофы, и, по данным ВОЗ, с начала эпидемии умерли более 11 тыс. человек, свыше 28,5 тыс. заразились.