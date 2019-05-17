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Медведев передал пяти районам Ростовской области микроавтобусы для социального такси

Премьер-министр отметил, что с учетом больших расстояний в России дополнительный транспорт для жителей страны всегда необходим

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после совещания по федеральному проекту "Старшее поколение" принял участие в церемонии передачи главам пяти районов Ростовской области новых микроавтобусов "Газель NEXT". В Багаевском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Мясниковском и Неклиновском районах эти автомобили будут выполнять в том числе функции социального такси для маломобильных граждан.

В каждой "Газели" - 16 пассажирских мест. На них люди с ограниченными возможностями, проживающие в отдаленных районах, смогут добираться до больниц и медицинских центров.

Медведев заглянул в салон одной из машин, внимательно его изучил. По словам премьера, с учетом больших расстояний в России дополнительный транспорт для жителей страны всегда необходим.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияРостовская область
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