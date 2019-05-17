Минюст учтет голоса жителей улицы Рубинштейна, недовольных проведением Legal Street

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Минюст в следующем году при проведении вечеринки Legal Street учтет голоса недовольных жителей улицы Рубинштейна. Об этом сообщил министр юстиции РФ Александр Коновалов на брифинге для журналистов в рамках IX Петербургского международного юридического форума.

"Я не могу не рассматривать реакцию. Это недовольство тех, кто там проживает. Конечно, эти голоса должны быть услышаны", - сказал Коновалов.

Он отметил, что во время вечеринки не нарушали законов, а громкая музыка и шум прекратились в установленное время. "Если бы это было противозаконно, я бы этого не сделал", - сказал министр. По его словам, мероприятие может в будущем переехать. "Конечно, мы не будем провоцировать гражданский конфликт", - сказал Коновалов.

При этом он отметил, что жители в целом выражают недовольство большим количеством досуговых заведений, из которых часто доносятся шум и громкая музыка. "Это происходит круглый год, а Legal Street - это мероприятие, которое проходит в течение четырех часов один раз в году", - подчеркнул министр.

Он считает, что во всех крупных мегаполисах зоны повышенной досуговой активности являются лицом города. "События, которые сопоставимы со вчерашним на улице Рубинштейна, очень многие, и горожане в том числе, воспринимают как благо, потому что это привлекает дополнительные инвестиции, дополнительный оборот ресурсов, - отметил министр. - Просто те, кто не хочет в таком месте жить, они переезжают. Скорее всего, не очень дешевая недвижимость на улице Рубинштейна, так что всегда есть какой-то выход. Но мы услышали голоса горожан и будем это анализировать".

Мероприятие Legal Street ежегодно проходит на улице Рубинштейна в рамках Петербургского международного юридического форума. Местные жители нередко жаловались, что им это мероприятие доставляет неудобство. В этом году они развесили плакаты с протестами в окнах и на балконах.