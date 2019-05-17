Численность жителей Северного Кавказа вскоре достигнет 10 млн человек

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Численность населения Северного Кавказа растет быстрыми темпами, в регионе в скором времени ожидают рождения десятимиллионного жителя. Об этом сообщил в пятницу глава Минкавказа Сергей Чеботарев на мероприятии, посвященном пятилетию со дня основания ведомства.

По данным Росстата, на 1 января 2019 года в Северо-Кавказском федеральном округе проживали 9,86 млн человек.

"Северный Кавказ - это территория будущего, и тому подтверждение растущие экономические показатели нашего макрорегиона. И, конечно, рост численности населения. В скором времени, я уверен, мы с вами все будем отмечать рождение десятимиллионного жителя Северного Кавказа", - сказал Чеботарев.

Он добавил, что за пять лет работы ведомства в регионе реализованы десятки инфраструктурных проектов, строятся социальные объекты, в том числе школы и больницы.

Регионы Северного Кавказа находятся среди лидирующих по уровню рождаемости. В частности, высокие показатели коэффициента рождаемости наблюдаются в Чечне и Ингушетии. Кроме того, Дагестан и Чечня относятся к субъектам, где отмечается наибольший естественный прирост населения.

Указ о создании ведомства, занимающегося развитием Северо-Кавказского региона, был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае 2014 года.