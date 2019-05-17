Соотечественники из 45 стран изучают опыт журналистов и искусствоведов Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Почти 80 соотечественников из 45 стран мира стали участниками XII Петербургского молодежного форума "Русское зарубежье", который открылся в пятницу, сообщили ТАСС в комитете по внешним связям. В программу форума вошли лекции ведущих экспертов Петербурга в области искусствоведения, журналистики, а также личного и профессионального развития.

"В форуме принимают участие 79 [делегатов] из 45 стран. Целью мероприятия является сохранение культурной общности и повышение профессионального уровня молодого поколения зарубежных соотечественников", - сказали в комитете.

Среди делегатов - молодые руководители и члены молодежных объединений соотечественников, искусствоведы, сотрудники музеев и библиотек, организаторы культурно-просветительских мероприятий, а также специалисты с минимум двухлетним опытом работы в зарубежных русскоязычных СМИ. Формированием групп участников занимаются диппредставительства России.

Опыт журналистов

На форуме представители зарубежных русскоязычных СМИ познакомятся с опытом петербургских журналистов, эксперты расскажут им об особенностях организаций мероприятий для прессы, о будущем газет и журналов и о тонкостях освещения спортивных событий.

Одним из первых пунктов программы в этой секции стала состоявшаяся в пятницу встреча с представителями Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС. Участники интересовались вопросами проверки фактов, взаимодействия с пресс-службами различных ведомств и организаций, технологиями доведения информации до аудитории и другими темами.

"Увидеть изнутри вашу кухню, посмотреть, чем вы "дышите", что готовите для своего потребителя, что-то у вас взять, опыт какой-то перенять. Мне как журналисту с 20-летним стажем очень интересно об этом узнать", - сказала корреспондент областной общественно-политической газеты "Южный Казахстан" Алиса Масалева.

Искусство и лидерство

В рамках направления "Искусствоведение" ведущие петербургские эксперты в формате лекций и круглых столов познакомят участников форума с отличительными особенностями современного искусства России, с основами управления театрами и художественными коллективами, а также с деятельностью галерей Петербурга и вопросами финансирования культурных проектов. Организаторы отметили, что работа секции призвана способствовать повышению интереса к изучению русского языка, литературы и истории России и укреплению связей соотечественников с исторической родиной.

В секции "Лидерство" запланированы психологические тренинги, способствующие личному и профессиональному развитию, обсуждение популярных книг и концепций в рамках этой тематики и изучение портрета современного лидера вместе со специалистами-маркетологами и бизнес-тренерами.

Помимо основной программы, для участников форума будут организованы посещение Пискаревского мемориального кладбища и военно-исторической реконструкции с осмотром военной техники и снаряжения времен Великой Отечественной войны. Кроме того, они побывают на спектакле одного из ведущих театров города - Малого драматического театра - Театра Европы, поучаствуют в экскурсиях в Государственном Эрмитаже и в мультимедийном историческом парке "Россия - Моя история" и посмотрят на достопримечательности Петербурга с борта теплохода.

Петербургский форум молодежных организаций российских соотечественников и зарубежных русскоязычных СМИ "Русское зарубежье" будет проходить до 22 мая. Форум организован комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга при поддержке Министерства иностранных дел РФ в рамках реализации государственной политики в отношении соотечественников за рубежом.