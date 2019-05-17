Зоозащитники сообщили, что популяции коал грозит исчезновение

СИДНЕЙ, 17 мая. /ТАСС/. Численность популяции коал упала до столь низкого уровня, что ее можно считать "фактически вымершей", предупреждают защитники этого животного в Австралии. По данным Австралийской ассоциации коал, сообщила британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си, в дикой природе осталось менее 80 тыс. особей.

Хотя этот показатель не выглядит столь уж скромным, в случае с коалами он вызывает тревогу, поскольку эти существа при такой численности вряд ли способны произвести на свет новое поколение. В прошлом году коала была избрана символом Игр Содружества в Квинсленде (Австралия).

Все дело в том, что коалы крайне редко спариваются и дают небольшое потомство, а, с другой стороны, они подвержены разного рода заболеваниям. Хотя их нередко относят к медведям, они являются сумчатыми.

Вымирание коал связывают с вырубкой лесов - их традиционной среды обитания. Также негативно влияет глобальное потепление. Проведенные недавно исследования показали, что коалы часто погибают от обезвоживания во время наступление аномальной жары в Австралии.