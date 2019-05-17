Власти Мордовии рассчитывают достроить универсальный зал "Саранск-Арена" в 2020 году

КИРОВ, 17 мая. /ТАСС/. Власти республики Мордовия планируют в 2020 году сдать в эксплуатацию универсальный зал, включающий ледовую арену, тренажерный, хореографический и гимнастический залы, а также медико-восстановительный центр и кафе-ресторан. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства - министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства республики Виктор Цыганов.

По словам Цыганова, строительство на Площади Тысячелетия в Саранске многофункционального объекта началось в 2011 году, сроки сдачи неоднократно переносились.

"Сейчас решается вопрос по остаточному финансированию, работы там примерно на год, [рассчитываем сдать в эксплуатацию] в 2020 году, ставим такую задачу. Сейчас на объекте работает около 300 человек, ведется монтаж внутренних инженерных сетей, коммуникаций и оборудования. Зал обязательно достроим", - сообщил ТАСС Цыганов.

По словам зампреда, объект рассчитан на 8 тыс. мест. "Это интересный объект, таких в России нет. Он [строится] под несколько видов спорта, это универсальный зал: ледовая арена может трансформироваться под волейбольные, баскетбольные соревнования, культурно-спортивные мероприятия, концерты. Там также хороший хореографический зал, гимнастический", - отметил Цыганов.

При этом он не уточнил стоимость объекта. По данным правительства республики, в 2018 году Мордовии из федерального бюджета на строительство Универсального зала в Саранске была выделена субсидия в сумме 580 миллионов рублей. Общая площадь застройки составляет 15 тыс. кв. м.