В Мурманске 21 мая пройдет прощание с жертвами катастрофы SSJ-100 из Мурманской области

ТАСС, 17 мая. Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в авиакатастрофе с самолетом SSJ-100 в Шереметьево, пройдет во вторник, 21 мая, в областном Дворце культуры. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства области.

"Церемония прощания с погибшими в катастрофе самолета SSJ-100 в Шереметьево северянами состоится во вторник, 21 мая. Открытое прощание с мурманчанами будет организовано в ДК имени С. М. Кирова", - процитировала пресс-служба заявление врио губернатора области Андрея Чибиса, сделанное по итогам прошедшего в пятницу заседания оперативного штаба в региональном правительстве.

По уточненным данным пресс-службы, восемь человек будут похоронены в Мурманске, по одному - в Североморске, Ковдоре, Кандалакше и Полярных Зорях. Тела еще 14 жертв трагедии из Мурманской области будут, по желанию родных, отправлены из Москвы в другие регионы России.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще 10 были госпитализированы.

После трагедии было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий причин катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.