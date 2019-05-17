Более 120 га леса восстановят в Карачаево-Черкесии в рамках нацпроекта в 2019 году

ЧЕРКЕССК, 17 мая. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2019 году намерены восстановить более 120 га леса в регионе в рамках национального проекта "Экология", на эти цели из федерального бюджета будет выделено больше 2,6 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщил начальник отдела лесного хозяйства, государственного лесного реестра Управления лесами КЧР Данил Долбин.

"В рамках национального проекта "Экология" и федерального проекта "Сохранение лесов", на 2019 год объем лесовосстановления составит 120,2 га", - рассказал Долбин.

Он уточнил, что средства на эти работы, более 2,6 млн рублей, регион получит из федерального бюджета.

Искусственное восстановление леса на территории 5,8 га уже произведено, было высажено 20,3 тысяч деревьев. Согласно плана работ, содействие естественному восстановлению леса на площади 114,4 га будет осуществлено в октябре текущего года.

Земли лесного фонда Карачаево-Черкесской Республики составляют 391,5 тыс. га, земли лесов особо охраняемых природных территорий - 97,5 тыс. га. В общей сложности 30% территории республики занято лесами.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).