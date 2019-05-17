Около 14 млн рублей в 2019 году будет выделено на закупку техники для сохранения лесов КЧР

ЧЕРКЕССК, 17 мая. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесской Республики направят порядка 14 млн рублей в 2019 году на закупку спецтехники для сохранения и восстановления лесов по нацпроекту "Экология". Об этом в пятницу ТАСС сообщил начальник отдела лесного хозяйства, государственного лесного реестра Управления лесами КЧР Данил Долбин.

"В этом году в рамках проекта "Сохранение лесов" закупается восемь единиц техники на общую сумму 13 млн 744 тысячи рублей", - сказал Долбин.

Как рассказал начальник отдела лесного хозяйства, будут приобретены три малых лесопатрульных комплекса, УАЗ Патриот, УАЗ вахтовый автомобиль, УАЗ Хантер, КамАЗ вездеход и Многофункциональное транспортное средство МТС-Е - это многофункциональный комплекс, он может быть использован как противопожарный, так и для подготовки почвы под лесные культуры.

Долбин отметил, что в дополнительное обучение сотрудников для управления новой техникой не требуется, в Управлении будет продолжаться закупка техники. "В последующие годы планируем приобретать сельскохозяйственную технику для обеспечения посадки", - добавил он.

Земли лесного фонда Карачаево-Черкесской Республики составляют 391,5 тыс. га, земли лесов особо охраняемых природных территорий - 97,5 тыс. га. В общей сложности 30% территории республики занято лесами.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).