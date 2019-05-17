Фадеев предложил пригласить наблюдателей на опрос о строительстве храма в Екатеринбурге

"Если опрос покажет, что большинство жителей против строительства храма, значит, не будет храма, придется с этим смириться. Надо, чтобы вся процедура была открыта, чтобы опрос проводила организация, которой доверяют жители, в том числе активисты, наблюдателей надо пригласить", - сказал Фадеев, слова которого приводит в пятницу пресс-служба ОП.

Секретарь ОП подчеркнул, что в Екатеринбурге необходимо было изначально провести содержательное и глубокое обсуждение проекта строительства храма с широким привлечением активных горожан. "Инициаторы проекта должны были постараться доказать большинству жителей, что этот храм уместен и нужен. Если бы такой диалог состоялся, глядишь, этой истории бы не было. К сожалению, очень часто подобные решения в России принимаются бюрократически, келейно", - пояснил он.

При этом, по мнению Фадеева, некоторые активисты в Екатеринбурге ведут себя провокационно. "Это что - общественная дискуссия о храме или сквере? Или это попытка раскачать политическую ситуацию, дестабилизировать ее, по крайней мере в городе Екатеринбурге? Лично я вижу, да и многие видят, попытки дестабилизации - это неправильно, это тоже недопустимо", - сказал он.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несанкционированные акции против строительства храма в сквере. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, 33 из их получили от двух до 15 суток административного ареста. На них были составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям "Мелкое хулиганство", "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", "Неповиновение сотруднику полиции" и "Нарушение порядка организации и проведения митингов".

16 мая строительство храма святой Екатерины было остановлено на время опроса горожан на эту тему. Опрос предложил провести президент России Владимир Путин на заседании медиафорума Общероссийского народного фронта в Сочи. Социологическое исследование, по словам главы администрации города Александра Высокинского, займет около 20 дней.