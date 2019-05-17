АСИ предложило коррективы в законопроект, расширяющие доступ близких в реанимацию

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Формулировки законопроекта о доступе родственников в реанимацию необходимо скорректировать, закрепив возможность не только разово посещать пациента, но и пребывать с ним более длительное время, считает глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном, чтении законопроект, который обязывает медицинские организации предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.

"Мы считаем, что нужно оставлять формулировку "пребывание". Потому что "посещение" подразумевает под собой кратковременный, регламентированный [визит] и порядок, по которому ты можешь посещать родственника в реанимационном отделении", - сказала она ТАСС.

По словам главы АСИ, формулировку "посещение" необходимо заменить, так как проект в таком виде может, напротив, вызвать негативный эффект. Чупшева добавила, что возможно внести корректировки в законопроект к третьему чтению. Кроме того, есть возможность учесть их в регламенте Министерства здравоохранения РФ.

По ее словам, АСИ также предлагало расширить перечень лиц, которые могут получить доступ реанимацию. Она пояснила, что эти предложения были учтены. "Это действительно и опекуны, и дяди, тети, бабушки с дедушками - <...> близкие <...> либо [те, кто] осуществляет опеку над ним", - сказала она.

АСИ совместно с благотворительными фондами актера Константина Хабенского, "Детский паллиатив" и "Вера" реализует проект "Открытая реанимация" с мая 2017 года. Проект поддержан президентом России Владимиром Путиным. Его цель - обеспечение возможности беспрепятственного посещения и пребывания родственниками пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии, право на которое предусмотрено законодательством. Особенно актуален этот вопрос в отношении посещения родителями своих детей. Тему впервые поднял Хабенский на прямой линии с президентом в 2016 году.