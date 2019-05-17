МГУ не хочет вносить в устав пункт об отчислении привлеченных к уголовной ответственности

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова направил в Минобрнауки РФ новую редакцию проекта по внесению изменений в устав вуза. В нем исключена поправка, согласно которой обучающийся может быть отчислен в связи с привлечением к уголовной ответственности, сообщила в пятницу сообщила пресс-служба вуза.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки РФ разработало проект постановления правительства по внесению поправок в устав МГУ имени М. В. Ломоносова, согласно которым обучающийся может быть отчислен в связи с привлечением к уголовной ответственности. Поправки предлагалось внести в пункт 140 устава, где перечислены основания для отчисления. Законопроект размещен 15 мая на портале нормативных правовых актов. Позднее в пресс-службе министерства сообщили, что изменения в устав МГУ относительно оснований для отчисления обучающихся вносятся по инициативе вуза.

"После публикации на сайте regulation.gov.ru проекта постановления правительства Российской Федерации "О внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова" МГУ дополнительно изучил текст изменения в устав и направил новую редакцию проекта в Министерство науки и высшего образования РФ. В новой редакции пункт "з" исключен в связи с тем, что его содержание дублирует нормы действующего законодательства РФ", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минобрнауки отметили, что аналогичные основания отчисления содержатся в уставе Санкт-Петербургского государственного университета, который был утвержден постановлением правительства РФ в 2010 году.