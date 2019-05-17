Минкомсвязь предложила дополнить систему персональных данных граждан номерами телефонов

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ предложила дополнить систему персональных и биометрических данных граждан номерами телефонов и адресами электронной почты. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

Проект постановления правительства РФ предусматривает внесение изменений в состав сведений, размещаемых в единой информационной системе персональных данных. В частности, речь идет именно о контактных данных физического лица - это абонентский номер и адрес электронной почты.

Отмечается, что изменения позволят улучшить взаимодействие между заинтересованными органами и организациями и физическими лицами, сведения о которых содержатся в единой информационной системе.

"Принятие проекта постановления не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета", - поясняется в проекте.

О системе

В марте 2018 года сообщалось, что правительство назначило "Ростелеком" оператором единой системы персональных и биометрических данных граждан. ЦБ РФ является инициатором (наряду с Минкомсвязью) создания платформы. Созданная им ассоциация "Финтех" ("Ростелеком" является ее участником) готовит предложения по регулированию использования биометрических данных граждан и требования к системе. Платформа для удаленной идентификации клиентов финансовых организаций на базе данных ЕСИА и биометрии позволит банкам, а впоследствии также некредитным и другим организациям предоставлять населению дистанционные услуги, в том числе государственные.

Система размещается на облачной защищенной инфраструктуре "Ростелекома", доступ к которой кредитные организации получат через специальные каналы связи системы межведомственного электронного взаимодействия. Данные пользователей биометрической системы также будут передаваться через защищенные каналы связи с использованием отечественных криптоалгоритмов. Предполагается, что в дальнейшем единая биометрическая система будет использоваться для получения государственных и муниципальных услуг, здравоохранения, образования и в других областях.

Ранее глава "Ростелекома" Михаил Осеевский говорил, что оператор планирует инвестировать в разработку национальной биометрической платформы 200 млн рублей.