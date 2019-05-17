Чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов пройдет в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 мая. /ТАСС/. Более 80 студентов и школьников в Северной Осетии примут участие в чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства образования и науки республики.

"В конкурсе примет участие 81 человек. Среди них школьники, студенты среднего профессионального образования. Количество экспертов также возросло - оценивать работу участников будет 81 эксперт. Чемпионат пройдет с 21 по 24 мая", - говорится в сообщении.

Участники будут соревноваться по 10 компетенциям, среди которых бисероплетение, вязание спицами, дизайн персонажей, кулинарное дело, лозоплетение, ремонт и обслуживание автомобилей, электромонтаж. Региональный компонент представлен компетенцией "Выпечка осетинских пирогов", по которой будут соревноваться 10 человек.

Сопровождать и помогать участникам соревнований на протяжении всего чемпионата будут 60 волонтеров, которые прошли специально обучение. В рамках чемпионата также пройдут круглые столы, мастер-классы, экскурсии для школьников, выставка работ студентов среднего профессионально образования.

Первый чемпионат "Абилимпикс" в России прошел в декабре 2015 года. РФ присоединилась к международному движению Abilympics International в 2014 году. В управляющий совет вошли руководители Всероссийского общества инвалидов, Российского клуба психиатров и других организаций, занимающихся на территории РФ поддержкой людей с инвалидностью.

Как сообщили ТАСС в министерстве, впервые в СКФО чемпионат прошел в 2016 году в Северной Осетии.