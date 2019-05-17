На подготовку опроса о строительстве храма в сквере Екатеринбурга может уйти месяц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Процедура опроса горожан о строительстве храма святой Екатерины в сквере Екатеринбурга при минимальной выборке займет около месяца. Об этом ТАСС сообщил депутат гордумы, член комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью Константин Киселев.

"Все зависит от выборки. Если она будет 200 тыс. человек, то это идти будет достаточно длительное время. А если будет 3 тыс. человек, то сделают ее за несколько дней. При минимальной выборке все эти процедурные вещи, я думаю, займут до месяца", - сказал Киселев, отвечая на вопрос о длительности проведения процедуры опроса.

Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что организацию, которая будет проводить опрос граждан, определят депутаты гордумы. По словам Киселева, соответствующие вопросы пока не переданы в городскую думу.

"Две основных проблемы: одна проблема - это формулировка вопросов, которые выносятся, а вторая - это выборка", - сказал он. По мнению депутата, выборка в 100-200 тыс. человек будет убедительнее для населения, чем выборка равная 3 тыс..

На данный момент уже имеется опросный лист, в котором утверждаются вопросы. По мнению Киселева, эта процедура также может вызвать споры. Опрашивать депутат предлагает жителей всего города, а не района, в котором находится сквер.

Как передает корреспондент ТАСС, в пятый день несогласованных акций на месте строительства собора собралось значительно меньше людей, чем в предыдущие дни, сквер заполнен примерно наполовину.

О ситуации

В четверг президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести опрос горожан по вопросу строительства храма святой Екатерины на Октябрьской площади. Позднее ВЦИОМ заявил о готовности в кратчайшие сроки провести опрос в Екатеринбурге, а 17 мая глава центра приехал в город.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от двух до 15 суток арестованы 33 участника акций.