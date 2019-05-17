СК установил возможных родственников девочки, оставленной в поликлинике на севере Москвы

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Следователи установили возможных родственников маленькой девочки, которую оставили в поликлинике на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"В настоящее время установлены предполагаемые родственники девочки, которая была найдена в городской поликлинике. Они допрашиваются в рамках уголовного дела", - сказала она.

Уголовное дело возбуждено по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка").

Бабушки девочки, увидев информацию в СМИ, сами пришли в полицию. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в правоохранительных органах.

"Две бабушки девочки пришли в отдел полиции и сообщили, что на видео, распространенном СМИ и в интернете, их внучка и мама девочки. Сейчас правоохранительные органы проверяют эту информацию", - сказал источник.

По предварительным данным, женщина приехала с Украины. "Эта информация также проверяется следствием", - сообщил собеседник.

16 мая неизвестная женщина в медицинской маске на лице оставила девочку одну в поликлинике на севере Москвы и не вернулась за ней. Врачи обратились в правоохранительные органы.

Девочка находится в городской больнице под наблюдением врачей и специалистов, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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