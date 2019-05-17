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Северный Кавказ

Новый ФАП открылся в поселке Северной Осетии

Пункт будет обслуживать около 1 тыс. человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 мая. /ТАСС/. Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся в поселке Редант Северной Осетии вместо старого, который не соответствовал санитарным и требованиям безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пятницу пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"ФАП открылся в поселке Редант вместо имеющегося там здания 1950-го года постройки. При этом в последние годы ФАП располагался в железном фургоне без необходимых для приема пациентов условий", - сказал собеседник агентства.

Новый ФАП будет обслуживать около 1 тыс. человек, в том числе жителей близлежащих населенных пунктов. Он оснащен всем необходимым оборудованием, машина неотложной помощи снабжена кардиометром, что позволит и при подозрении на инфаркт отправлять показания в профильные центры республики.

Принимать пациентов будет команда специалистов, состоящая из невролога, кардиолога, врача УЗИ-диагностики.

Как сообщалось, ФАПы, которые сейчас функционируют в сельской местности республики, были построены в 1930, 1950 и 1960-х годах, и ни один из них не соответствует современным строительным, санитарно-эпидемиологическим и пожарным нормам и требованиям.

До 2023 года ремонт и реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) пройдет в более чем 40 населенных пунктах Северной Осетии.

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