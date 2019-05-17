Конюхов рассказал, что за время перехода на веслах через океан пережил 100 дней штормов

"Из примерно 150 дней моего путешествия 100 дней были шторма и 50 дней - более-менее погода. Хорошей погоды там не бывает", - сказал он на пресс-конференции в Буэнос-Айресе.

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мая. /ТАСС/. Штормовые ветра сопровождали Федора Конюхова большую часть его экспедиции на весельной лодке через океан. Об этом рассказал в пятницу сам путешественник.

Долгий переход через океан был для Конюхова изнуряющим испытанием. "Я месяцами не ложился в свой спальник, спал сидя", - поделился он. При этом у путешественника получалось поспать не более двух часов подряд. Чаще всего на отдых удавалось выделить по 15-20 минут.

"А однажды было 38 часов шторма, лодка перевернулась, и я должен был лежать в лодке привязанным все 38 часов, чтобы не упасть на потолок лодки и не создать противовеса, иначе бы она не перевернулась обратно", - вспоминает Конюхов.

Из-за постоянных штормов мореплавателю также часто приходилось отказываться от приемов пищи. Поскольку лодка могла перевернуться, пользоваться газовой горелкой для приготовление сублимированной еды было нельзя.

Только шум океана

Экспедиция оказалась не только проверкой физических возможностей, но и психологически сложным опытом. "Там нет голосов, есть только звуки, шум. Но человек привык к голосам, к любым, а там их нет", - пояснил Конюхов.

Угнетающим было и однообразие пейзажа. "Когда ты смотришь по сторонам, то видишь только горизонт, вертикали нет", - добавил он.

"В океане нет яркого света - желтого, красного, синего. Океан все время черный, серый. Небо серое, там почти нет солнца, его почти не видно. Я не видел восхода или заката", - добавил путешественник.

Возможности отвлечься на разглядывание животных или птиц во время экспедиции тоже не было. "В центре океана нет ничего - ни рыб, ни птиц, ни дельфинов, ни китов", - отметил Конюхов.

Однако, несмотря на все трудности, по словам путешественника, он не впадал в отчаяние. "Но в голове было, что лодка в любую минуту может развалиться, или тебя смоет", - добавил он.

"Я поседел. Да, у меня возраст, но я в маму пошел, она не была седой, а теперь я, получается, в папу пошел", - поделился Конюхов. Он рассказал, что за время путешествия поседел и его сын Оскар, который организовывал экспедицию.

Возвращение на землю

9 мая Конюхов пересек долготу чилийского острова Диего-Рамирес, финишную черту его экспедиции. На землю россиянин впервые сошел в деревне Пуэрто-Торо на чилийском острове Наварино на берегу пролива Бигля.

"На берегу порта была часовенка, я пошел туда", - сказал путешественник, который в 2010 году принял сан священника. По его словам, делать первые шаги по земле было очень непривычно. "Меня кидало, меня начало укачивать на берегу, там [в океане] я привык к качке", - добавил он.

Как сообщил его сын, в Москву Конюхов вылетит в воскресенье.

Длинное плавание

Одиночное плавание Федора Конюхова на весельной лодке "Акрос" началось 6 декабря из порта Данидин в Новой Зеландии.

Лодка "Акрос" была специально спроектирована для экспедиции британским дизайнером Филиппом Моррисоном. На борту девятиметрового судна находятся водонепроницаемые отсеки для запаса продуктов и трех независимых систем выработки энергии: солнечных модулей, ветрогенераторов и химической энергоустановки, вырабатывающей электричество из метанола. Также лодка оснащена двумя типами спутниковых телефонов, спутниковым трекером и несколькими дублирующими системами связи и навигации.

К настоящему моменту Конюхов совершил уже пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах. В 2007 году Конюхов уже огибал Южное полушарие на парусной яхте "Алые паруса" через Атлантический, Индийский и Тихий океаны.