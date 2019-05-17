Конюхов готовится к трем воздушным экспедициям

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мая. /ТАСС/. Федор Конюхов не планирует в ближайшее время новых морских путешествий и готовится к трем воздушным экспедициям. Об этом рассказал в пятницу сын путешественника и организатор его экспедиций Оскар Конюхов.

"В планах у нас воздушные проекты. Федор говорит, что океаном уже насытился", - сказал его сын российским журналистам.

По его словам, в ближайших планах - полет в стратосферу на воздушном шаре, который должен был состояться уже в этом году, но из-за позднего финиша морской экспедиции был отложен. "Мы изготовили шар, самый большой в истории - 100 тыс. куб. м, - отметил Оскар Конюхов. - Он готов, ждем только времени".

Весной следующего года путешественник планирует подняться на высоту 25 км. "Всего было два рекорда: 18 км пролетел американец и 21 км - индус в 2006 году. Вот уже 13 лет рекорд не побит", - добавил его сын. Взлетной площадкой станет пустыня в Австралии. "Сам полет займет один день, но погодное окно, думаю, будем ждать месяц", - пояснил он.

Еще две кругосветки

Следующим проектом станет беспосадочный двойной облет Земли на воздушном шаре. Два года назад Конюхов уже совершил кругосветное путешествие на шаре, которое заняло 11 суток. По словам его сына, британская компания Cameron balloons, которая изготавливала воздушные шары для экспедиций Конюхов, считает, что за 20 дней путешественник на новом транспортном средстве сможет, не снижаясь, сделать два оборота вокруг Земли за 20 дней.

Через три года Федор Конюхов собирается совершить кругосветное путешествие на самолете, работающем на солнечных батареях. "Пока был осуществлен всего один такой полет: Бертран Пиккар летал с Андре Боршбергом. Они летели 500 дней, совершили 19 посадок для зарядки и замены аккумуляторов. Мы хотим сделать это безостановочно за 7-10 дней", - поделился Оскар Конюхов.

"Мы построили прототип. Сейчас он в Москве. Федор будет тренироваться", - добавил сын путешественника. Он отметил, что хотя самолет построили немецкие инженеры, проект в целом будет интернациональный.

9 мая Федор Конюхов завершил переход океана на весельной лодке. В ходе экспедиции он установил несколько мировых рекордов: путешественник стал самым возрастным гребцом-одиночкой (67 лет), достиг самой южной точки на весельной лодке (56"40 южной широты), а также пробыл в Южном океане самое большое количество дней - 154.