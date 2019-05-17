В Сочи состоялась церемония вручения национальной премии "Хрустальный компас"

Лауреатом в специальной номинации "Признание общественности" стал туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства". Это единственная из 11 номинаций, победитель которой определяется не жюри, а по результатам интернет-голосования.

"В седьмой раз церемония вручения премии "Хрустальный компас" объединяет самых талантливых, самых бесстрашных, самых позитивных, самых ищущих людей России и других стран. Все, кто собрался в этом зале - уже победители, которые прошли жесточайший отбор. В этом году число представленных на конкурсный отбор проектов выросло до 556 заявок, они были из шести стран мира и 74 регионов России. Экспертный совет заседал почти пять часов, чтобы определить финалистов в 11 номинациях", - сказал на церемонии председатель Краснодарского краевого отделения Русского географического общества (РГО) Иван Чайка.

СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Церемония вручения национальной премии в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России "Хрустальный компас" состоялась в пятницу в Зимнем театре в Сочи.

Маршрут был разработан Краснодарским региональным отделением РГО совместно с Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани. Он стал новым брендом, который объединяет туристические объекты античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Жители Ростовской области совершили первую поездку по маршруту в конце февраля 2019 года, на Кубани он был запущен в марте.

"Хочу поблагодарить 20696 человек, которые проголосовали за "Золотое кольцо Боспорского царства". Этот туристический маршрут впервые позиционирует Россию на международной арене как один из уникальных центров античной цивилизации. Эта награда дает нам стимул для новых планов по развитию проекта", - подчеркнул координатор проекта Христофор Константиниди.

Как отметили члены жюри, в этом году среди наиболее интересных можно выделить победу в номинации "Путешествие и экспедиция", которую одержал Северный флот, сделавший более 30 открытий за время экспедиции на архипелаг Новая Земля, а также первое место потомка Миклухо-Маклая за проект "Гражданин мира" в номинации "Просвещение".

Кроме того, АО "Концерн Росэнергоатом" занял первое место в номинации "Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса" за создание плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов" для энергообеспечения северных регионов. "Это первый случай, когда все эксперты единогласно проголосовали за этот проект", - подчеркнули организаторы.

О премии

"Хрустальный компас" - первая премия в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. Победители определяются в 11 номинациях, каждая из которых предполагает высокие достижения в заявленных областях. Премия вручается с 2012 года под эгидой Русского географического общества и ПАО "Газпром".

Принять участие в премии могут отечественные и зарубежные общественные организации, научные и образовательные учреждения, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы, общественные деятели и другие частные лица.

За время существования премии на соискание был выдвинут 2087 проект из 36 стран и 85 регионов России. А в специальной номинации "Признание общественности" приняли участие более 1,7 млн человек.