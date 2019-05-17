Самая большая мечеть в Европе откроется в Чечне в августе

"Мечеть и школу хафизов мы откроем 23 августа этого года", - написал он в субботу на своей странице "ВКонтакте".

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Открытие мечети вместимостью до 20 тыс. человек, которая станет самой большой в Европе, а также школы хафизов в городе Шали состоится 23 августа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, строительство мечети практически закончено, завершается благоустройство прилегающей территории. "Этот грандиозный комплекс станет не только украшением Шали, но и одним из самых привлекательных мест нашей республики, куда, уверен, будут стремиться многочисленные туристы со всего мира", - подчеркнул глава республики.

Мечеть строят на территории более 5 га неподалеку от комплекса высотных зданий "Шали-Сити". По сторонам мечети встанут четыре минарета высотой 63 м каждый, а высота купола мечети составит 43 м. Территория святыни будет украшена 12 фонтанами. Строительство началось в декабре 2012 года.

Ранее Кадыров сообщал, что мечеть планируется открыть в мае 2019 года.

По стилю и оформлению мечеть не имеет аналогов в мире. Внутренняя и внешняя ее стороны будут отделаны греческим белым мрамором. По просьбе жителей мечеть будет носить имя главы Чечни Рамзана Кадырова. По данным регионального муфтията, в Чеченской Республике функционируют более 1100 мечетей.