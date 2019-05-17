Российские соотечественники предложили создать избирательный округ для дальнего зарубежья

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мая. /ТАСС/. Российские соотечественники из стран Америки, Австралии и Новой Зеландии хотят добиться создания избирательного округа для дальнего зарубежья, чтобы иметь своего представителя в Государственной думе. Об этом сообщил председатель Регионального совета соотечественников, проживающих за рубежом, Дмитрий Лобков по итогам прошедшей в Буэнос-Айресе конференции.

"Мы предложим Всемирному конгрессу соотечественников вопрос о создании округа дальнего зарубежья, чтобы мы могли представить своего депутата, как это сделано в Испании, Франции", - сказал он российским журналистам.

"Второй пункт, о которым мы говорили - это изменение законодательства о гражданстве. У нас есть много соотечественников, которые выехали с советскими паспортами и хотели бы получить российское гражданство, но они не могут сделать это без отказа от своего гражданства", - отметил Лобков.

По его словам, соотечественники также хотели бы добиться внесения в законодательство изменений, которые позволили бы принимать решение о получении российского гражданства ребенком без согласия второго родителя.

Кроме того, участники конференции отметили необходимость более активного участия соотечественников в экономической сфере. "Мы должны быть помощниками в продвижении российских товаров и услуг на рынке стран нашего проживания", - сказал Лобков и добавил, что в настоящее время "потенциал соотечественников не используется Россией".

Мнение депутата

Как считает депутат Госдумы Павел Шперов, реализация некоторых из предложенных инициатив вполне возможна. "Партия ЛДПР, которую я представляю, считает, что все наши соотечественники, которые хотят стать гражданами России имеют на это право. Мы поддерживаем эту инициативу, и будем для этого работать", - сказал он российским журналистам.

Он отметил, что также "положительно должна быть решена проблема", касающаяся гражданства детей. "Вопрос в том, будет ли это закон или указ президента", - добавил он.

В то же время он признал, что вопрос создания избирательного округа для дальнего зарубежья на данный момент связан с рядом сложностей. "Не у всех соотечественников есть гражданство РФ. Соотечественник, который будет выдвигаться, тоже должен отвечать определенным критерием, например, у него не должно быть второго гражданства. Либо же это будет представитель, проживающий в России, но тогда вопрос, каким образом он будет этим заниматься", - пояснил Шперов.