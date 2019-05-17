В работе Facebook произошел сбой

ТАСС, 18 мая. Сбой в работе социальной сети Facebook наблюдается в пятницу в ряде стран мира. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 11:16 по времени Восточного побережья США (18:16 мск)", - говорится в сообщении.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США, Мексике и Индии. С проблемами также столкнулись в Бразилии, Великобритании, Бельгии, Германии и Италии. В России о сбоях сообщают жители Москвы.