СМИ: в Таиланде двое рабочих выиграли в лотерее в сумме более $500 тыс.

БАНГКОК, 18 мая. /ТАСС/. Двое тайских строителей выиграли крупные суммы в национальной лотерее в Таиланде. Как сообщил в субботу портал The Thaiger, общая сумма выигрышей составила 18 млн батов ($565,5 тыс.).

Проживающая в Бангкоке Вайтхида Тринет заметила на улице геккона у дома под номером 526 и решила купить лотерейный билет с этими цифрами. В результате ей удалось выиграть 6 млн батов ($188,5 тыс.).

65-летний рабочий Чхарлерм Хеттакху рассказал, что к нему на стройку пришла продавщица, чтобы распродать лотерейные билеты. Поскольку у мужчины с собой было лишь 200 батов ($6), он смог приобрести лишь два из трех оставшихся квитков. В итоге выигрыш строителя составил 12 млн батов ($377 тыс.).

Таиландская государственная лотерея разыгрывается дважды в месяц и является одной из форм азартных игр, которая не запрещена в Таиланде.