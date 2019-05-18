Следователи подтвердили, что детская площадка в Рязани существует "в полном объеме"

ТАСС, 18 мая. Сотрудники Следственного управления (СУ) СК по Рязанской области в ходе проверки информации о нарушениях при строительстве в Рязани детской площадки убедились, что она "есть в полном объеме", в наличии имеется все ее спортивное оборудование. Об этом в субботу рассказала ТАСС старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ регионального СУ СК Анжелика Евдокимова.

В четверг, 16 мая, на медиафоруме ОНФ президенту России Владимиру Путину рассказали о случае в Рязани, где на строительство детской площадки в рамках федеральной программы выделили 4,9 млн рублей, но объект якобы существует только по документам. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить расходование бюджетных средств на строительство площадки, рязанские следователи начали доследственную проверку, ее также организовала Генпрокуратура РФ.